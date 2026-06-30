Batı Trakya Türkleri için Eğitim Raporu - Son Dakika
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Batı Trakya Türkleri için Eğitim Raporu

30.06.2026 16:53
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ABTTF, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim sorunlarını ele alan bir rapor yayımladı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Türk azınlığının eğitim alanında karşı karşıya bulunduğu sorunları ele alan "Anadilde Eğitim Hakkı ve Batı Trakya Türk Toplumunun Özerk Eğitim Sistemine Devlet Müdahalesi" başlıklı çalışmasını Türkçe, İngilizce ve Yunanca yayımladı.

ABTTF'den yapılan açıklamada, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim alanındaki sorunlarının tarihi bir perspektifle ele alındığı çalışmada, Lozan Barış Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim özerkliğinin yıllar içinde devlet müdahaleleri ve mevzuat değişiklikleri sonucu zayıfladığı değerlendirmesine yer verildi.

Batı Trakya'da eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından öğrenci velileri, öğretmenler ve okul encümenleriyle yapılan saha araştırmasının bulgularına yer verilen açıklamada, sahadan elde edilen veriler ve gözlemlerin eğitim alanındaki sorunları somut örneklerle ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkçe, İngilizce ve Yunanca hazırlanan raporun Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), AGİT ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde yürütülen hak savunuculuğu faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlandığı, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim alanındaki hak ihlalleri ile taleplerinin uluslararası kamuoyuna kapsamlı şekilde aktarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Batı Trakya Türklerinin en önemli sorunları arasında eğitim alanındaki sıkıntıların yer aldığı ifade edilen açıklamada, anadilde eğitim hakkı ile Lozan Barış Antlaşması kapsamında güvence altına alınan eğitim özerkliğinin yıllar içinde zayıflatılmasının toplumun geleceğini doğrudan etkilediğine dikkati çekildi.

Açıklamada, bu kapsamda hazırlanan çalışma belgesiyle eğitim alanındaki sorunlar ve çözüm beklentilerinin uluslararası muhataplara açık ve somut şekilde aktarılmasının hedeflendiği, çalışmanın uluslararası hak savunuculuğu faaliyetlerinde etkin bir araç olarak kullanılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türkleri için Eğitim Raporu - Son Dakika

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