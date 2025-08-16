Batman-Bismil Yolu Çöktü, Ulaşım Kapandı - Son Dakika
16.08.2025 14:00
Batman'da sulama kanalındaki çökme nedeniyle Batman-Bismil yolu trafiğe kapatıldı. Onarım sürüyor.

BATMAN'da sulama kanalının geçtiği bölgede meydana gelen çökmenin ardından akan su ve çamur nedeniyle Batman-Bismil kara yolu Diktepe mevkisinde ulaşım, her iki yönlü olarak kapatıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında 370-02 kara yolunda meydana geldi. Batman-Bismil Devlet Yolu'nun Diktepe mevkisindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının geçtiği bölgede çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte akan su ve çamur, yolun her iki yönünü ulaşıma kapattı. Bunun üzerine bölgede tedbir alınıp, trafik akışı alternatif güzergah olan Batman Güney Çevre Yolu'ndan sağlandı. DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanalındaki arıza nedeniyle yaşanan taşkının önüne geçmek için bölgede onarım çalışmalarına başlarken, Karayolları Batman Şube Şefliği ekipleri de taşan suyun yönünü menfeze aktarıp yol üzerindeki temizlik çalışmalarını sürdürdü. Yolun kısa sürede kontrollü olarak yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Saat 10.30 sularında, 370-02 kara yolu üzerinde bulunan Batman-Bismil Devlet Yolu'nun Diktepe mevkiinde (km: 3+000), yarmanın üst kısmından geçen Devlet Su İşleri (DSİ)'ne ait sulama kanalından gelen yoğun su ve çamur sebebiyle yolun her iki yönü trafiğe kapatılmıştır. Yol üzerinde gerekli tüm trafik tedbirleri alınmış olup, trafik akışı her iki yönden alternatif güzergah olarak Batman Güney Çevre Yolu üzerinden sağlanmaktadır. DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri kanal bölgesinde onarım çalışmalarına başlamış, Karayolları Batman Şube Şefliği ekiplerimiz ise suyun yönünü yakındaki menfeze aktararak yol üzerindeki temizlik çalışmalarını sürdürmektedir. Yolun en kısa sürede kontrollü olarak yeniden trafiğe açılması hedeflenmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Batman, trafik, Ulaşım

12:49
