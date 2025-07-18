Batman'da 14 Bin Ev Ziyareti - Son Dakika
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Batman'da 14 Bin Ev Ziyareti

Batman\'da 14 Bin Ev Ziyareti
18.07.2025 13:48
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Batman'da Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında 14 bin 106 ev ziyareti gerçekleştirildi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce bu yılın ilk 6 ayında Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında 14 bin 106 ev ziyareti gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, evde sağlık hizmetlerinden, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken ve sürekli bakım gereksinimi duyan hastalar yararlandı.

14 bin 106 haneye yapılan ziyaretlerde hastaların muayene ve tedavi takibi ev ortamında sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdüklerini kaydetti.

Solmaz, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinin yalnızca hastanelerde değil, ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşlarımıza ulaştırılması önceliğimizdir. Bu hizmetler sadece tıbbi müdahaleyi değil, psikososyal desteği de kapsamaktadır. Hasta yakınlarının yükü de önemli ölçüde hafifletiliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da 14 Bin Ev Ziyareti - Son Dakika

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