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Batman'da 35 köy yoluna 'önce yaya' trafik işareti çizildi - Son Dakika
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Batman'da 35 köy yoluna 'önce yaya' trafik işareti çizildi

Batman İl Özel İdaresi, Gercüş ilçesine bağlı 35 köy yolunda güvenli ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla yatay ve dikey trafik işaretlerini tamamladı. Açıklamada, bölgenin genel trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak için yapılan çalışmaların, köy yollarında seyahat eden sürücülerin ve yayaların güvenliğini ön planda tutmayı hedeflediği belirtildi.

Batman\'da 35 köy yoluna \'önce yaya\' trafik işareti çizildi
26.01.2024 - 16:08,
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Batman'da İl Özel İdaresince 35 köy yoluna "önce yaya" trafik işareti çizildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, güvenli ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturma çalışmaları kapsamında Gercüş ilçesine bağlı 35 köyde yatay ve dikey trafik işaretleri yapımının tamamlandığı belirtildi.

Bölgenin genel trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin bilinçli şekilde trafik kurallarına uymasını sağlamak amacıyla çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Köy yollarımızda seyahat eden sürücülerin ve yayaların güvenliği ön planda tutularak, trafik kazalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir." denildi.

Kaynak: AA
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