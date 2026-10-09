Batman\'da 522 gram altınını kaptıran mağdur, kayıp kuyumcular için adalet istiyor

BATMAN'da 6 çocuk babası Hayrettin Çelebi, ev almak için 522 gram altınını emanet ettiği müteahhitlik ve kuyumculuk yapan kişilerin ortadan kaybolmasından sonra şikayetçi oldu. Dosyada 200'den fazla mağdur bulunurken, şüphelilerin kaçış anına ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Çelebi, "Bana 'Evler şimdi ucuzlayacak, şu an ev alma. Altın 12-15 bin TL olacak. Bizim arazi çalışmamız var. Villa kent yapacağız. Sana maliyetine vereceğiz' diyerek oyalayıp, ortadan kayboldular. Yıllardır hayalini kurduğumuz ev, bunlar sayesinde gerçekten de hayal oldu" dedi.

Batman'da yaşayan Hayrettin Çelebi, 2025'te emekli olduktan sonra aldığı ikramiye ile yıllarca yaptığı birikimini altına çevirdi. Çelebi, toplam 522 gram has altınını kentte uzun yıllardır kuyumculuk ve müteahhitlik yapan bir ailenin işlettiği kuyumcuya emanet etti. Nisan ayında kuyumcunun ortadan kaybolmasının ardından altınlarını almak için iş yerine giden Çelebi ve diğer mağdurlar, kimseyi bulamayınca polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında aile üyelerinden M.D. ve oğlu İ.D. gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler, yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakıldı. Dosyada adı geçen ve firari olduğu belirtilen diğer kuyumcu işletmecileri A.D. ile M.D.'nin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Dosyada 200'den fazla mağdurun bulunduğu belirtilirken, şüphelilerin iş yerinden kaçış anına ait olduğu öne sürülen güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

'6 ÇOCUĞUMLA PERİŞAN OLDUK'

Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Hayrettin Çelebi, "2025'te emekli oldum. Emeklilik ikramiyemi, birikimimi Batman'da uzun yıllardır kuyumculuk ve müteahhitlik yapan bir aileye kaptırdım. Adamlar 6 aydır kayıp. Söz konusu şahıslara birikimim olan 522 gram altını ev almak için teslim ettim. Bana 'Evler şimdi ucuzlayacak, şu an ev alma. Altın 12-15 bin TL olacak. Bizim arazi çalışmamız var. Villa kent yapacağız. Sana maliyetine vereceğiz' diyerek oyalayıp, ortadan kayboldular. Ev de hayal oldu, bütün birikim de gitti. 6 çocuğumla perişan olduk. Lütfen bunlar yakalanıp, bir an önce adalet karşısına çıksınlar ve hesap versinler. Durumu benden daha kötü olanlar da var. Birçoğuyla görüşüyorum. Adamlar değişik hatlardan arayıp, 'yüzde 10-15'i kabul edin, şikayetinizi geri çekin, bu iş bitsin. Yoksa gelir 3 ay yatarız, çıkarız, hiçbir şey alamazsınız" diyor" dedi.

'522 GRAM ALTINIMIN HEPSİNİ İSTİYORUM'

Yüzde 65 engelli olduğunu ve kirada yaşadığını belirten Çelebi, "Bunlar yakalansın ve adalet önüne çıksınlar. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ben yüzde 65 engelliyim. 6 çocuğum var. Yıllardır hayalini kurduğumuz ev, bunlar sayesinde gerçekten de hayal oldu. Şahısların yüzde 10-15'lik teklifini de kesinlikle kabul etmiyoruz. 522 gram altınımın hepsini istiyorum. Bu şahıslar hakkında 200'den fazla şikayet var. Mağdurlar grubu oluşturuldu. Bu mağdurlardan bir tanesi bunların kaçış anına ait görüntüleri paylaştı, bunlar da bizde mevcuttur. Söz konusu olayın faili 2 kişi şu an firarda. Şahıslardan kuyumcu dükkanına bakan kişi grup kurdu, mağdurları ekledi. 'Şikayetinizi çekin yüzde 50 vereyim' diyerek milleti ikna etmeye çalıştı. Mağdurlar çok zor durumda. Başka eve sığıntı gibi taşınıyorum. Konu yargıda, şikayetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.