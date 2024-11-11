Batman'da 54 Hayvan Çalıntısı Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da 54 Hayvan Çalıntısı Çözüldü

Batman\'da 54 Hayvan Çalıntısı Çözüldü

Batman'da, çalınan 54 küçükbaş hayvanı ele geçiren jandarma, 2 şüpheliyi tutukladı.

11.11.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da, 54 küçükbaş hayvan çaktıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, merkez Oymataş köyü Ünlüce Mezrası'nda hayvancılık yapan 2 yetiştiricinin çalınan toplamda 54 küçükbaş hayvanının bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, küçükbaş hayvanların bir ahırda saklandığı tespit edildi. Ahırda yapılan aramalarda çalınan koyunlar bulunurken, olayla ilgili V.K. ve L.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan küçükbaş hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Batman, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 54 Hayvan Çalıntısı Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:00 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan ilk açıklama Sözleri kızını şok etti Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Sözleri kızını şok etti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da 54 Hayvan Çalıntısı Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.