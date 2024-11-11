Batman\'da 54 Hayvan Çalıntısı Çözüldü

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BATMAN'da, 54 küçükbaş hayvan çaktıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, merkez Oymataş köyü Ünlüce Mezrası'nda hayvancılık yapan 2 yetiştiricinin çalınan toplamda 54 küçükbaş hayvanının bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, küçükbaş hayvanların bir ahırda saklandığı tespit edildi. Ahırda yapılan aramalarda çalınan koyunlar bulunurken, olayla ilgili V.K. ve L.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan küçükbaş hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,