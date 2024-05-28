Batman'da arıcılığın geliştirilmesi için toplantı yapıldı - Son Dakika
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Batman'da arıcılığın geliştirilmesi için toplantı yapıldı

Batman\'da arıcılığın geliştirilmesi için toplantı yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan 'Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi' kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması için eylem planı sunumu yapıldı. Proje kapsamında 12 üreticiye 6'şar adet arılı fenni kovan ve toplamda 132 arılı fenni kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca, üretimin ve kalitenin arttırılması için 12 üreticiye 6'şar adet olmak üzere toplamda 72 arılı karakovan dağıtımı yapıldı.

28.05.2024 13:24
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Batman'ın Sason ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi" kapsamında toplantı yapıldı.

Kaymakamlıkta Kaymakamı Murat Mete başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılmasında uygulanacak eylem planı konusunda sunum yapıldı.

Bu yıl projeye 6 yedek üreticiyi de dahil ederek toplamda 12 üretici ile projeye devam etme kararı aldıklarını belirten Kaymakam Mete, "Bu kapsamda 12 üreticimize 6'şar adet arılı fenni kovan dağıtılmış ve toplamda 132 arılı fenni kovan ile proje sürdürülmektedir. Ayrıca 12 üreticimize 3 farklı maddeden (Keçe, yün ve alüminyum) oluşan 6'şar adet toplamda 72 arılı karakovan dağıtımı yapılarak üretimin ve kalitenin arttırılması için fikir birliği sağlandı." dedi.

Kaynak: AA

Batman, Sason, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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