Batman\'da Bilgi Yarışması Finali Düzenlendi

Batman'da "Genç Zihinler Yarışıyor" liselerarası genel kültür ve bilgi yarışmasının finali yapıldı.

Valiliğin koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya ildeki 70 lise katıldı.

Yarışmalarda ilk üçe kalan Batman Fen Lisesi, Fatma Aliye Fen Lisesi ile Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencileri, Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen finalde birincilik için yarıştı.

Yarışmada öğrencilere sorulan 15 sorudan en çok doğru yanıtı veren Batman Fen Lisesi birinci, Fatma Aliye Fen Lisesi ikinci, Ziya Gökalp Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Vali Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Batman Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Adnen Esmer, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.