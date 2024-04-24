Batman\'da DEM Parti il binasında terör soruşturması kapsamında arama yapıldı

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Batman'da terör soruşturması kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında polis ekiplerince arama yapıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, DEM Parti il binasında arama yaptı.

Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.

Aramanın ardından polis ekipleri il binasından ayrıldı.