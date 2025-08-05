Batman'da Evde Diş Tedavisi Hizmeti

Batman'da mobil sağlık ekibi, sağlık kuruluşlarına gidemeyen yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı yaşam süren kişileri evlerinde ziyaret ederek, ağız ve diş tedavisi hizmeti sunuyor.

Sağlık Bakanlığının "Evde Sağlık Hizmeti" uygulaması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce diş hekimi, hemşire ve teknisyenden oluşan mobil hizmet verecek sağlık ekibi oluşturuldu.

Bu kapsamda sağlık ekibi haftanın 5 günü hastaneye gidemediği tespit edilen yaşlı, engelli ve yatalak hastaları evlerinde ziyaret ediyor, muayene yapıyor, diş çekimi, dolgu, protez tamiri ve ağız hijyeni gibi temel diş tedavilerini gerçekleştiriyor.

Hastaların yaşam kalitesinin artırılması hedeflenen hizmet kapsamında ileri tedaviye ihtiyaç duyan hastalar ise ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Sağlık ekibi, 1 Ocak'tan 30 Temmuz'a kadar 2 bin 140 kişiye evlerinde diş bakımı ve tedavi hizmeti sundu.

Mobil ekibin kentteki bir durağı da Binatlı köyü oldu.

"İyi ki böyle bir hizmet var"

Mobil ekipte yer alan diş hekimi Şeyma Tanık, AA muhabirine, hastaneye erişimi zor olan bakıma muhtaç kişiler ile yaşlı ve engelli bireylerin diş tedavisi konusunda hizmet almasını sağladıklarını belirterek, tedaviyi mümkün oldukça evde yaptıklarını, evde müdahalede bulunamadıkları durumlarda hastayı hastaneye yönlendirdiklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden vaka bilgilerinin sisteme düşmesiyle oluşturdukları liste doğrultusunda belirlenen rotayla hastaları tek tek evlerinde ziyaret ettiklerini, diş bakımı ve tedavisi hizmeti sunduklarını ifade eden Tanık, bu güzel hizmetten memnuniyet duyan hastaların hayır duası aldıklarını belirtti.

Tanık, "Hastalar da memnun, biz de memnunuz. İyi ki böyle bir hizmet var. Halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Binatlı köyünde yaşayan Yusuf Çağine (76) de hastaneye gidemediğini, dişlerinde oluşan ağrı artınca ilgili birimleri arayarak evde tedavi talebinde bulunduğunu söyledi.

Bu sayede hastaneye gitmeden evde diş tedavisi hizmeti aldığını anlatan Çağine, "Çok memnunum. Allah razı olsun. Doktorlar gelip beni evde muayene ettiler." diye konuştu.

"Bu hizmet büyük bir nimet"

Zihinsel engelli kızının diş tedavisi yapılan baba Abdülhalim Çağine ise evde sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çağine, "Doktorlarımız sağ olsunlar diş tedavimizi hiç aksatmadılar. Bu hizmet büyük bir nimet. Kızım kendisini ifade edemiyor, ara sıra elini ağzına atıyor ve ağlıyordu. Doktorlarımız evde muayene etti, gerekli tedavi yapıldı." dedi.