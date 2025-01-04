Batman\'da Grubun Tartışması Kanlı Bitti: Bıçaklı Saldırı

Güncel

BATMAN'da 2 grup arasında çıkan kavgada Muhammed T. (28), kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Muhammed T., kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed T., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed T.'nin hayati tehlikesi sürerken, bıçakladığı belirlenen H.G. (41) ile olaya karışan O.G. (31) isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,