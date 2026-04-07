Batman'da Güvenlik Toplantısı

07.04.2026 13:47
Vali Canalp, suç oranlarının düştüğünü ve güvenliğin arttığını açıkladı.

Batman'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Valilik binasında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Toplantısında, son iki ayda ev ve iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik gibi suçlarda olay sayısının 194'ten 81'e gerilediğini açıkladı.

Kişilere karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarında yüzde 25 azalma olduğunu, bu suçların yüzde 99,7'sinin aydınlatıldığını bildiren Canalp, kasten öldürme, cinsel saldırı ve kişiliği hürriyetinden yoksun kılma suçlarında aydınlatma oranının ise yüzde 100 olduğunu söyledi.

Canalp, "Son iki ayda 1628 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Tabanca, av tüfeği ve dönüştürülmüş silahlar ile toplam 167,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Suçla mücadele halkın desteğiyle sürüyor, Batman daha güvenli bir şehir haline geliyor." dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Veysel Aksoy katıldı.

Kaynak: AA

İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
