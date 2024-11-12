Batman'da Havai Fişek Operasyonu

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Batman'da yasa dışı gösterilerde kullanılmak üzere havai fişek ve çeşitli patlayıcı ürün taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "yasa dışı gösterilerde kullanmak üzere bir minibüse havai fişek ve torpil yüklendiği ve gösterilere katılan çocuklara dağıtılacağı" yönünde bilgi alınması üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Tespit edilen şüpheli minibüsün ekiplerce durdurulduğu ifade edilen açıklamada, araçta yapılan aramada 72 kutu havai fişek, 45 meşale, 300 torpil, 2 sapan ve 8 bilye ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.