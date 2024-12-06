Batman\'da Huzur Uygulaması Yapıldı

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Batman'da huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 27 ekip ve 75 personelin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Denetimlerde 933 kişi sorgulandı, 10 metruk bina, 7 terminal ve 3 umuma açık yer kontrol edildi.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.