Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan Muhammed Şanlı hastanede öldü - Son Dakika
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Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan Muhammed Şanlı hastanede öldü

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Batman\'da iki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan Muhammed Şanlı hastanede öldü
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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Muhammed Şanlı, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Şanlı'nın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken polis, olaya karışan şüphelileri arıyor.

BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Muhammed Şanlı (27) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00'da Fatih Mahallesi 3359'uncu Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Muhammed Şanlı ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şanlı, tedaviye alındığı özel hastanede öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Muhammed Şanlı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaGüvenlikOlaylarGüncelOtopsiBatmanPolisSon Dakika

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