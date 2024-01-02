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BATMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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BATMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.01.2024 - 19:32,
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesi Şehit Mehmet Ali Atılğan Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Batman istikametine seyir halinde olan Ramazan A. idaresindeki 06 DP 3870 plakalı otomobil ile Ersin A. yönetimindeki 54 PB 456 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Ramazan A., Ersin A. ile Nurcan A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen Ramazan A. ile Nurcan A., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

BATMAN\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BATMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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