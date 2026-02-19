Batman'da İşçiler Ramazan'ın İlk Sahurunu Yaptı - Son Dakika
Batman'da İşçiler Ramazan'ın İlk Sahurunu Yaptı

19.02.2026 14:00
Batman'daki petrol işçileri, Batıraman sahasında Ramazan'ın ilk sahurunu mesai başında kutladı.

BATMAN'da, 1948 yılında petrolün çıkarıldığı ilk saha olan 1288 rakımlı Batıraman sahasında çalışan petrol işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu mesai başında birlikte yaptı.

Türkiye'nin önemli ve ilk petrol üretim merkezlerinden biri olan Batman'da, petrol sahalarında görev yapan işçiler Ramazan ayının ilk sahurunu gece vardiyasında karşıladı. 1948 yılında petrolün çıkarıldığı ilk saha olan 1288 rakımlı Batıraman sahasında çalışan petrol işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu mesai başında birlikte yaptı. Zorlu çalışma koşullarına rağmen üretimin aralıksız sürdüğü sahalarda, işçiler sahur için kısa bir mola vererek kurulan sofralarda bir araya geldi. Çalışma alanlarında yapılan sahurda birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Sahur programına ayrıca AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Murat Karataş da katıldı.

'BÖYLE ÖNEMLİ BİR GÖREVDE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Üretim Operatör Yardımcısı Mercan Akıcı (25), ilk sahuru tesiste yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "2 aydır Batıraman sahasında görev yapıyorum. Batman'ın petrolünün çıkarıldığı ilk yer Batıraman sahası olduğu için bu bize ekstradan gurur ve mutluluk veriyor. Bugün ramazanın ilk günü. Biz de tesisimizde ilk sahurumuzu yaptık. Ülke ekonomisine katkı sağlayan petrol rafinerisinde çalıştığımız için çok mutluyuz. Petrol Batman için çok önemli, çok değerli. Biz de böyle önemli bir görevde çalıştığımız için çok mutluyuz. Batman Petrolün etrafında oluşmuş bir şehir. Burası ilk saha olduğu için bazı misafirlerimiz oldu. Ramazanın ilk günü dolayısıyla ilk sahurumuzu birlikte yaptık" dedi.

'İŞÇİ VE EMEKÇİ ARKADAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK"

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ise "Petrolün ilk çıktığı yerdeyiz ve ilk sahurumuzu yapmak üzere geldik. İşçi ve emekçi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çoğu da genç arkadaşlar, işe yeni başlamışlar. Batman petrol alanında da ciddi bir şekilde insan yetiştiriyor ve Türkiye'nin her tarafına biz Batman'dan yetişen insanları gönderiyoruz. Ramazanın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bugün ilk sahuru bu kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle yapmamızdan dolayı biz çok mutlu olduk" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Batman, Güncel, Son Dakika

