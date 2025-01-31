Batman'da Kaçak Balık Avcılığına Geçit Yok! - Son Dakika
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Batman'da Kaçak Balık Avcılığına Geçit Yok!

Batman\'da Kaçak Balık Avcılığına Geçit Yok!

Batman'da denetimlerde, suya bırakılan yaklaşık 2 bin metre hayalet ağ toplanarak imha edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak balık avcılığına karşı mücadele ediyor.

31.01.2025 14:04  Güncelleme: 14:10
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BATMAN'da kaçak balık avcılığı denetimlerinde, suya bırakılan 2 bin metre hayalet ağ toplanarak imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri tarafından Ilısu Baraj Gölü Suçeken köyü, Kantar Köprüsü ve Oymataş köyü mevkilerinde yapılan denetimlerde, kaçak balık avcılığı için suya bırakılan yaklaşık 2 bin metre sahipsiz ağ toplanarak, imha edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Batman, Çevre, Hukuk, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Kaçak Balık Avcılığına Geçit Yok! - Son Dakika

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