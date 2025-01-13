BATMAN'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 TIR'da yapılan aramada 5 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine 2 TIR durduruldu. Yapılan aramada, Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kişi ile organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezine teslim edildi. 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 2 Organizator Tutuklandı - Son Dakika
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