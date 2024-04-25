Batman\'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı

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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çalışma yürütüldü.

Yapılan aramalarda, 4?20 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara, 4 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu, Hasankeyf uygulama noktasında da şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 4 bin 492 kaçak olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.