Batman'da köy okulu öğrencileri Hasankeyf'i gezdi - Son Dakika
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Batman'da köy okulu öğrencileri Hasankeyf'i gezdi

Batman\'da köy okulu öğrencileri Hasankeyf\'i gezdi

Batman'da bulunan köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri, Hasankeyf ilçesinin tarihi turistik yerlerini gezmek için bir gezi düzenledi. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Hasankeyf Müzesi, kapalı çarşı, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve Arkeoparkı gezdikten sonra tekne turuyla Hasankeyf Kalesi'ni de görme fırsatı buldu. Gezi sırasında öğretmenler, öğrencilere eserler hakkında bilgi verdi ve çocukların mutluluğu tüm katılımcıları sevindirdi.

26.04.2024 14:39
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Batman'da köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri, Hasankeyf ilçesinin tarihi turistik yerlerini gezdi.

Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın İlkokulunda okuyan öğrenciler, tarihi ve kültürel yerleri tanıma amacıyla ilçe merkezindeki tarihi turistik mekanları gezdi.

Öğretmenleri eşliğinde Hasankeyf Müzesi, kapalı çarşı, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve Arkeoparkı gezen öğrenciler, düzenlenen tekne turuyla da Hasankeyf Kalesini görme imkanı buldu.

Okulda görevli öğretmen Fatih Aygün, gezide eserler hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini belirtti.

Aygün, "Hasankeyf Kalesini yakından gördük. İlk defa tekneye binen çocuklar çok mutlu oldu. Onların mutluluğunu bizi de mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA

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