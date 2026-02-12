Batman'da Kuyumcu Soygunu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batman'da Kuyumcu Soygunu: 5 Tutuklama

Batman\'da Kuyumcu Soygunu: 5 Tutuklama
12.02.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da kuyumcu soygunuyla ilgili 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, 7'si serbest kaldı.

Batman'da bir kuyumcu dükkanından yapılan soygunla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta saat 09.40 sıralarında Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana gelen hırsızlık olayının ardından kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen saha ve teknik çalışmalarında, kar maskeli ve plakasız motosikletle silahlı soygun gerçekleştiren zanlılar ile onların kaçmalarına ve saklanmalarına yardım eden 10 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aramalarda, 41 bilezik, 4 kolye ile altın zincir parçası bulundu, olayda kullanılan tabanca ve kurusıkı tabanca ile 39 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 6 Şubat'ta kuyumcu dükkanına gelen maskeli 2 kişi, başına silahın dipçiği ile vurarak iş yeri sahibi Emin Yasak'ı yaralamış, iş yerinden bir miktar altın alarak motosikletle olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Batman, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Kuyumcu Soygunu: 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Batman'da Kuyumcu Soygunu: 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.