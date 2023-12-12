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Batman'da otomobil TIR'a çarptı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Batman'da otomobil TIR'a çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

Batman-Siirt karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman\'da otomobil TIR\'a çarptı: 2 kişi ağır yaralandı
12.12.2023 - 00:16,
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BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman- Siirt karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABD 314 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki A.A. (37) ve M.K. (20) ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da otomobil TIR'a çarptı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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