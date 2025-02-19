Batman'da Su Kuyusunda Cesedi Bulunan Osman Turan'ın Ölümü Soruşturuluyor - Son Dakika
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Batman'da Su Kuyusunda Cesedi Bulunan Osman Turan'ın Ölümü Soruşturuluyor

Batman\'da Su Kuyusunda Cesedi Bulunan Osman Turan\'ın Ölümü Soruşturuluyor

Batman'da Osman Turan'ın su kuyusunda cesedi bulundu. Geçtiğimiz günlerde temizlemek için girdiği kuyuda zehirlendiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.02.2025 13:30  Güncelleme: 13:33
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BATMAN'da Osman Turan'ın (59) köye ait su kuyusunun yakınında cesedi bulundu. Turan'ın temizlemek için girdiği kuyuda zehirlendiği öne sürüldü.

Olay, 17 Şubat'ta öğleden sonra Hasankeyf ilçesi Karaköy köyü Guhari mevkisinde meydana geldi. Osman Turan, benzinli su motoruyla temizlemek istediği köye ait su kuyusunda yakını Ş.Z. (61) tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Turan'ın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi. Turan'ın benzinli su motorundan çıkan egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Su Kuyusunda Cesedi Bulunan Osman Turan'ın Ölümü Soruşturuluyor - Son Dakika

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