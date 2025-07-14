Batman Belediyesince sağlık hizmetlerine kolay erişimin sağlanması amacıyla vatandaşlara bazı branşlarda ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Sağlık Merkezinde, 9 farklı branşta ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.
Merkezde genel ve diş polikliniği, beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal destek, gebe bilgilendirme, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ile ambulans konusunda hizmet sağlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Tahir Yarba, amaçlarının erken teşhisle müdahalede bulunarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Ücretsiz Sağlık Hizmeti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?