Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

BATMAN'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. İl otogarında otobüsten inen 2 şüpheli taksiye binerek uzaklaşmak istedi. Polis ekiplerince durdurulan taksideki 2 şüphelinin üzerinde ve çantalarında eşyalarında yapılan aramada 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
