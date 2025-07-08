Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannobinoid, 2 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.