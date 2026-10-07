Batman'da yabancı uyruklu şüpheli, midesindeki 750 gram metamfetaminle tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da yabancı uyruklu şüpheli, midesindeki 750 gram metamfetaminle tutuklandı

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Batman\'da yabancı uyruklu şüpheli, midesindeki 750 gram metamfetaminle tutuklandı
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Batman'da polisin kent girişinde durdurduğu yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu şüphelinin midesinde 91 parça halinde toplam 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu şüphelinin midesinde, 91 parça halinde 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kent girişinde durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin hastanede çekilen röntgeninde midesinde yabancı cisimler olduğu belirlendi. İncelemede 91 parça halinde toplam 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
Narkotik SuçlarGüvenlik3. SayfaBatmanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da yabancı uyruklu şüpheli, midesindeki 750 gram metamfetaminle tutuklandı - Son Dakika
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