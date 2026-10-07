Batman'da yakalanan şüpheli midesinden 750 gram uyuşturucu çıkınca tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da yakalanan şüpheli midesinden 750 gram uyuşturucu çıkınca tutuklandı

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Batman'da kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin midesinde röntgen ve tomografiyle uyuşturucu olduğu belirlendi. Midesinden 91 parça halinde 750 gram sentetik uyuşturucu çıkarılan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Batman'da midesinde 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, yabancı uyruklu bir kişinin durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastane kontrolüne götürülen şüphelinin midesinde röntgen ve tomografi sonucunda uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyonla zanlının midesinden 91 parça halinde 750 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'da yakalanan şüpheli midesinden 750 gram uyuşturucu çıkınca tutuklandı - Son Dakika
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