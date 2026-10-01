Batman\'da yaya geçidinde 1\'i ağır 2 kişi yaralandı, kamera görüntüleri ortaya çıktı

BATMAN'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. M.S. (27) yönetimindeki 72 ABY 899 plakalı otomobil, yaya geçidinde B.Y. (32) ile A.Y.'ye (60) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kazanın ardından bölgede toplanan bir grup mahalleli, aynı güzergahta sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek tepki gösterdi. Yolu bir süre trafiğe kapatan mahalleli, bölgede kazaların önlenmesi için tedbir alınmasını istedi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 yayaya çarptığı ve metrelerce savruldukları görüldü.