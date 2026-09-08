Batman'ın Beşiri ilçesinde mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde, Yeşiloba köyü yakınlarında bir mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, kazıda kullanılan jeneratör ve çeşitli aletlere el konuldu.
Batman'ın Beşiri ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiloba köyü yakınlarında devriye görevi yaptığı sırada şüphe üzerine bir mağarada inceleme yaptı.
Ekipler, yaptıkları incelemede mağarada kaçak kazı yapan B.Ö. (50), S.B. (53), K.A. (38) ve Ş.B'yi (34) suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandığı jeneratör, 2 hilti, spiral, çekiç, yedek keski, el murcu, levye, kazma ve küreklere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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