Batman\'ın Beşiri ilçesinde mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiloba köyü yakınlarında devriye görevi yaptığı sırada şüphe üzerine bir mağarada inceleme yaptı.

Ekipler, yaptıkları incelemede mağarada kaçak kazı yapan B.Ö. (50), S.B. (53), K.A. (38) ve Ş.B'yi (34) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullandığı jeneratör, 2 hilti, spiral, çekiç, yedek keski, el murcu, levye, kazma ve küreklere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.