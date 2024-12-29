BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 9 köy ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 9 köy ve 25 mezranın yolu kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapanana yolların açılması için çalışmalara başladı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Son Dakika › Güncel › Batman Sason'da Yoğun Kar Yağışı 9 Köy ve 25 Mezanın Yolunu Kapatı - Son Dakika
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