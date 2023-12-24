İSRAİL'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden kadınlar ve çocuklar için Batman'da Batmanlı anneler Gazze için yürüyor etkinliği düzenlendi.

Batman İslami Sivil Toplum Kuruluşları Kadın Kolları tarafından organize edilen yürüyüş programı Turgut Özal Bulvarında başlayarak Atatürk parkında düzenlenen basın açıklamasının ardından edilen dua ile son buldu. Yürüyüşte bazı kadınlar temsili kefenli bebekler taşıdı. Filistin bayrakları taşıyan ve yürüyüş sırasında sık sık tekbir getiren kadınlar; 'Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika', 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Zalimler için yaşasın cehennem' sloganları attı.

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Emine Ayhan, 'Artık İsrail'in bu cesaret ve terörizmine son verme vakti gelmiştir. İsrail bu cesareti İslam ülkelerinin ve Müslümanların sessizliğinden almaktadır. Bilinmelidir ki; Filistin davası, yalnız kendileri için değil, İslam'ın ve Müslümanların izzetini, özgürlüğünü, şerefini, haysiyetini korumak için savaşan, mücadele eden ve bu uğurda gerektiğinde gözünü kırpmadan canını feda eden özgürlüğüne düşkün, şerefli direnişçilerin davasıdır. İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkarmak tüm Müslümanların görevidir' dedi.(DHA)