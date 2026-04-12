Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı Bulmak İçin 9. Gün
Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı Bulmak İçin 9. Gün

Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı Bulmak İçin 9. Gün
12.04.2026 13:51
Mersin Tarsus'ta akıntıya kapılan 18 yaşındaki genç için arama çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı (18) arama çalışmaları 9'uncu günde sürüyor.

Tarsus ilçesi şelale bölgesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye dalgıç polis sevk edildi. Kaplan'ın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Daha sonra bölgeye Jandarma komando, itfaiye, polis arama kurtarma, sahil güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü arama kurtarma birimi ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasındaki 47 kilometrelik alanda, AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla arama çalışmaları 9'uncu gününde de sürüyor.

VALİ TOROS ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ

Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus Şelalesi mevkiinde akıntıya kapılarak kaybolan Batu'nun bulunmasına yönelik sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti. Bölgede inceleme yapan Vali Toros, botla suya açılarak arama çalışmasına katıldı. Ayrıca Toros'un talimatıyla Tarsus Şelalesi köprüsünde güvenlik önlemleri de artırıldı. Olası tehlikeli atlayışların önüne geçilmesi için köprüye tel örgü yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

