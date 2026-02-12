Batuhan Davası 5 Mart'a Ertelendi

DURUŞMA, BATUHAN'IN DOĞUM GÜNÜ OLAN 5 MART'A ERTELENDİ

Adana'da kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un (20) davasının bugün görülen ikinci duruşmasında, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, Batuhan Kolsuz'un doğum günü olan 5 Mart'a ertelendi.

Gülşah ATICI/ADANA,