Bayat HEM Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bayat HEM Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Bayat HEM Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Bayat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl sonu sergisi, HEM binasının bahçesinde düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Sergiye katılanlar, halk oyunları gösterisi ve açılış konuşmalarıyla karşılandı. Kaymakam Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, diğer katılımcılarla birlikte serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, kursiyerlerin el emeği göz nuru el sanatları ürünleri ve hediyelik eşyalar sergilendi. Kaymakam Söyler ve beraberindekiler, stantları gezerek ürünleri inceledi.

06.06.2024 12:50
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Bayat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı.

HEM binasının bahçesinde düzenlenen serginin açılışında halk oyunları gösterisi sunuldu, açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Ardından Kaymakam Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile diğer katılımcılar tarafından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru el sanatları ürünlerinin yanı sıra hediyelik eşyaların da yer aldığı sergide Kaymakam Söyler beraberindekiler, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bayat HEM Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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