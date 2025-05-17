Çorum'un Bayat ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Bayat Belediyesinden emekli Abdullah Can'dan haber alamayan komşuları, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine Can'ın Kayabaşı Mahallesindeki evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Can'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Can'ın cenazesi, otopsi için Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bayat'ta Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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