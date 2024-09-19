Bayburt Atlı Spor Kulübü\'nden Teşekkür Ziyareti

Güncel

Bayburt Atlı Spor Kulübü, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti.

Sivas'ta düzenlenen Atlı Cirit 2024 Sezonu 1. Lige Yükselme Grup maçlarında şampiyon olan Bayburt Atlı Spor Kulübü, kendilerine verdiği maddi ve manevi katkılardan dolayı Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ, Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü ve sporcuları makamında ağırlayan Memiş, büyük bir başarıya imza atarak 1. lige yükselme gururunu Bayburt'a yaşattığı için Bayburt Atlı Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Bayburt Belediyesi olarak geleneksel spor dalları ve bireysel sporlara her zaman destek olacaklarının altını çizen Memiş, bundan böyle 1. lig müsabakalarında mücadele edecek Bayburt Atlı Spor Kulübü'nün başarılarının devamını diledi.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ ve Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü de ata sporu cirite ve kendilerine verdiği önemden ötürü Belediye Başkanı Memiş'e teşekkür etti.