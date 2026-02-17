Bayburt'ta Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bayburt\'ta Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi
17.02.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD öncülüğünde 150 personelle çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı; başarılı bir müdahale gerçekleşti.

Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) 150 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tuzcuzade Mahallesi kırsalında yapılan tatbikata AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma, emniyet ve Türk Kızılay ekipleri katıldı.

Senaryo gereği çığda 3 vatandaşın kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kişiler, sağlık ekiplerinin desteğiyle ambulansa taşındı.

İl AFAD Müdürü Uğur Minder, gazetecilere, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zorlu arazide başarılı bir tatbikat yaptıklarını belirten Minder, "1993'te Bayburt'un Üzengili köyünde 59 vatandaşımızı kaybettiğimiz bir çığ felaketi yaşamıştık. Bu olay, Türkiye çığ tarihinin en fazla ölümlü ikinci olayı olarak kayıtlara geçti. Bütün kurumlarımızla beraber burada güzel bir çığ tatbikatı yaptık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bayburt, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt'ta Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarımsaklı Sahili’ne kadın cesedi vurdu Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı
Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı Fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı
14 Şubat’ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı 14 Şubat'ı unuttu, eşinin gönlünü iş makinesiyle aldı

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 17:53:52. #7.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.