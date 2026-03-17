Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.
Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?