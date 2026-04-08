Bayburt'ta Güvenlik Toplantısı

08.04.2026 14:47
Bayburt'ta Vali Eldivan'ın başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Eldivan, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, hukuk kuralları içerisinde şehrin güvenliği ve huzuru için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Kentte geçen ay 37 olay meydana geldiğini belirten Eldivan, olayların tamamının aydınlatıldığını ifade etti.

Mal varlığına karşı işlenen suçların önceki yıla göre yüzde 50 azaldığını vurgulayan Eldivan, hakkında arama kararı bulunan 3 kişinin yakalandığını, 9 kişinin de ifadesinin alındığını aktardı.

Eldivan, siber suçlarla ilgili geçen ay 22 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldığını anlattı.

Trafik noktasında da kentteki uygulamaların sürdüğünü belirten Eldivan, "Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımızın güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki hayatla yarışılmaz ve emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Bayburt, Asayiş, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
