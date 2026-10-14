Bayburt\'ta inşaatçı, marketi kirletmemek için çamurlu botlarını çıkarıp çorapla girdi

Bayburt'ta bir inşaat işçisinin, zemini kirletmemek için çamurlu botlarını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı.

İnşaatlarda demir işçisi olarak çalışan 27 yaşındaki Furkan Söğüt, alışveriş yapmak için Tuzcuzade Mahallesi'ndeki bir markete geldi.

Botları çamurlu olan Söğüt, marketin girişinde ayakkabılarını çıkararak içeriye çoraplarıyla girdi.

Alışverişini tamamladıktan sonra kapıda bıraktığı botlarını yeniden giyen Söğüt, marketten ayrıldı.

O anlar, markette alışveriş yapan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Söğüt, AA muhabirine, yağmur nedeniyle botlarının çamurlandığını, marketin zeminini kirletmemek için de ayakkabılarını çıkarmayı tercih ettiğini söyledi.