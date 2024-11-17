Bayburt'ta Kar ve Tipi, Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti Kurtardı - Son Dakika
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Bayburt'ta Kar ve Tipi, Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti Kurtardı

Bayburt\'ta Kar ve Tipi, Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti Kurtardı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipinin ardından Soğanlı Dağı'nda yolda mahsur kalan bir kamyonet, iş makinesi ile kurtarıldı. Sürücü zor anlar yaşarken, yardıma gelen iş makinesi sayesinde yola devam edebildi.

17.11.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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BAYBURT'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili olurken, Soğanlı Dağı'nda yolda kalan kamyonet, iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı başladı. Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oldu. Dağ güzergahından giden sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca yolda ilerlemekte zorluk çeken mobilya yüklü kamyonetin sürücüsü Ahmet Bozo, aracı ile mahsur kaldı. Bozo'nun yardımına bölgeden geçen bir iş makinesinin operatörü yetişti. Kamyonet, halatla iş makinesine bağlanıp çekilerek kurtarıldı. Sürücü Bozo, aracıyla yoluna devam etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bayburt'ta Kar ve Tipi, Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti Kurtardı - Son Dakika

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