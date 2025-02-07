Bayburt\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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BAYBURT'ta kar yağışı ile beyaza bürünen kentte, en düşük hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçüldü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, kentte bazı yollar ulaşıma kapandı.

Kentte yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye kadar düşerken, 26 köy yolu kardan ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yol temizleme çalışmaları sürürken, vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, kent merkezinde vatandaşlar gece saatlerinde dışarı çıkıp, kar altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

'KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ'

Murat Zozuk, kar yağışını izlemek için dışarıya çıktığını belirterek, " Bayburt'ta kar yağışı başladı. Hava ne kadar soğuk olsa da kar yağışını sevdiğimiz için dışarıya çıktık. Fotoğraf çekildik. Karın keyfini çıkarıyoruz" dedi.