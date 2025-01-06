Bayburt yeni yıla karla merhaba dedi

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Bayburt beyaza büründü

BAYBURT - Bayburt'a yeni yılın ilk karı yağdı. Uzun aradan sonra kar yağışı kenti beyaza bürürken, esnaflar güne "spor sporu" dedikleri kar küreme işleriyle dükkan önlerindeki karları süpürerek başladı.

Geçen sene 24 Kasım'da lapa lapa yağan kar sonrası Bayburt'ta 2 ay sonra yeniden kar etkisini gösterdi. Bayburt yeni haftaya karla uyandı. Dükkan önlerindeki karları süpürerek işe koyulan Bayburtlu vatandaşlar, sabah sporu yaptıklarını söyleyerek kapı önlerini özenle süpürdüler. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarının üzerlerini battaniyeyle soğuktan korumaya çalışarak, önlemlerini aldılar. Yer yer kar kalınlığının 5-10 santimetreyi bulduğu Bayburt'ta vatandaşlar yağan karı yetersiz buldular. Eski kışların artık kalmadığını söyleyen Osman Alan isimli vatandaş, "Şimdilik 5 santim bir kar yağışı oldu. Burası kış memleketi, yağan kar yeterli değil. Eskiden kar belimizi geçiyordu. Bacalarda bir kar olurdu, küre küre bitmezdi" dedi. Karın az yağdığını söyleyen Dursun Korkmaz, "Çok az kar yağdı, evvelki kışlar değil. Öyle kışlar yaşadık ki bacaları kar kürekleriyle süpürürdük. O günleri bizler yaşadık. Karın yağması havanın ısınmasını sağladı, hava şu an çok iyi" diyerek konuştu.

"Güne sabah sporumuz olan kar küremeyle başladık"

Dükkan önlerinde biriken karları süpürerek güne başlayan berber esnafından Şeref Şık, "Bayburt'un yeni yılda ilk karı yağdı. Esnaf sabah sporuna başlamıştır" ifadelerini kullanarak, Bayburt'un karıyla meşhur olduğunu, beyaz örtüyü sevdiklerini söyledi. Bir diğer esnaf Mithat Yetişen de kapı önü temizliğini yaparak güne başladığını vurguladı.

Karın yapmasıyla soğuk havanın yerini ılıman havaya bıraktığını belirten Mahmut Ataner isimli vatandaş da, "Karın yağması iyi oldu. Yeni yılda yağan ilk karımız, havanın soğukluğunu kırdı. Karın yağması bir de mikrobu kırıyor" şeklinde konuştu.

"Sabah siftahı yapmadan, dükkanı açmadan kar temizliğine koyulduk"

Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan İhsan Develi isimli esnaf, ilk işinin kapı önlerindeki karları süpürmek olduğunu belirtti. Dükkanı açmadan kar küreme işine koyulduğunu aktaran Develi, "Ben dükkanımın önünün karlarını süpürdüm. Esnaf olarak ilk yapmamız gereken iş budur. Her esnaf önce kapısının önünü süpürüp, sonra besmeleyle dükkanının kapısını açacak, işine bakacak. Allah ne vermişse rızkını arayacak. Kepenklerimizi açtık, dükkanımızın açık olduğu göründü. Besmele çekip, bismillah deyip artık işimize başlayacağız" ifadelerini kullandı.