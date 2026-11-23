Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde 20 Kasım'da alabora olan teknedeki 29 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bayelsa Valisi Douye Diri, 20 Kasım'da eyaletin Oweikorogha bölgesindeki nehirde yaşanan tekne kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diri, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşan Diri, alabora olan teknenin henüz su yüzüne çıkarılmadığını ve bazı cesetlerin hala teknenin içinde sıkışmış olabileceğini ifade etti.

Diri, olayı önlenebilir olarak nitelendirerek, teknenin nehir yolculuğuna uygun olmadığını ve izinsiz yükleme noktasından hareket ettiğini aktardı.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, olayı trajik olarak nitelendirdi ve ilgili kurumlara kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek talimatı verdi.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyetini yasaklamıştı.