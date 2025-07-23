Bayındır\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Yeşilova Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak mahalleye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Mahalle, jandarma ekipleri tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Alevlerin sıçradığı tek katlı 5 ev yandı, 3 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.
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