Bayraklı Belediyesi Doğançay Mahallesi'nde yeni bir sağlık polikliniği açtı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Doğançay Mahallesi'nde yeni bir sağlık polikliniği açtı

Bayraklı Belediyesi, Doğançay Mahallesi'nde yeni bir sağlık polikliniğini hizmete açtı. Başkan İrfan Önal, sağlık hizmetlerinin erişilebilir olmasının önemine değindi.

08.07.2024 13:48  Güncelleme: 14:09
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(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi, Doğançay Mahallesi'nde yeni bir sağlık polikliniğini hizmete açtı. Kliniği ziyaret eden Başkan İrfan Önal, "Sağlık hizmetlerinin erişilebilir olması özellikle burada yaşayan yaşlılarımız için önemli" dedi.

İki sağlık evi ve yedi diş polikliniği ile ücretsiz sağlık hizmetlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, Doğançay Mahallesi'nde yeni bir poliklinik açtı. Muhtarlık binasının üst katındaki yeni hizmet alanında bir doktor ve bir hemşire görev yaparken; vatandaşlara muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü ve düzenli tansiyon kontrolü ile açlık kan şekeri ölçümü gibi hizmetler ücretsiz olarak veriliyor. Sağlık hizmetlerinden hafta içi her gün mesai saatleri içinde yararlanılabiliyor.

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisan ile sağlık polikliniğini ziyaret eden Başkan Önal, personel ve vatandaşlarla sohbet etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Seçim sürecinde verdiği sözlerden biri olan evde bakım hizmetinin hayata geçmesinin yanı sıra sağlıkta erişilebilirliğin öneminden bahseden Önal, şunları söyledi:

"Vatandaşların temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için Doğançay Mahallemize de ücretsiz sağlık polikliniği açtık. Diğer polikliniklerimizde olduğu gibi sağlık ekiplerimiz düzenli olarak vatandaşların sağlık kontrollerini yapacak, ihtiyaç duyulan tedavi ve yönlendirmelerini gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için imkanlarımız dahilinde sağlık alanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

İrfan Önal, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi Doğançay Mahallesi'nde yeni bir sağlık polikliniği açtı - Son Dakika

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