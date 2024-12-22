Bayraklı Belediyesi Kış Spor Okulları 3,525 Sporcuya Ulaşıyor

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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi'nin bu yıl 16 branşta açtığı kış spor okulları, 3 bin 525 kişiyi sporla buluşturdu. Yoğun ilgi gören kurslara katılan sporcular hem sağlıklı bir yaşam sürüyor hem de yeteneklerini keşfediyor. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Binlerce çocuğumuzu ve gencimizi yaz ve kış sezonunda sporla buluşturuyoruz, yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Yeni sezonda da imkanlarımız dahilinde spor yatırımlarımızı sürdürecek, sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yaş grubuna yönelik spor kursları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda kış sezonunda; futbol, basketbol, voleybol, bale, jimnastik, aerobik, pilates, zumba, yoga, kick boks, tekvando, karate, atletizm, badminton, güreş ve engelli basketbolu olmak üzere 16 branşta kurs düzenleniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslara bu yıl 2 bin 804 kursiyer katılırken, 721 lisanslı sporcu ile birlikte toplamda 3 bin 525 kişi sporda bir araya geldi. Yeni yılda da spor dolu bir program hedefleyen Belediye, 2025 Ocak ayından itibaren masa tenisi ve hentbol branşlarında faaliyetlere başlayacak. Kış Spor Okulları'na katılmak isteyenler, Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi'nde kayıt yaptırabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, '0232 477 20 44' veya '0232 371 23 00' numaralı telefonları arayarak bilgi edinebiliyor.

"Hedefimiz, daha fazla sporcu yetiştirerek büyük başarılar elde etmek"

Belediye Başkanı İrfan Önal, "Her yaş grubundaki vatandaşlarımızı spora teşvik etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor yatırımlarımızı imkanlarımız dahilinde artırarak, sporcularımıza yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için hayatın her alanında elimizden gelenin en iyisini yapıyor; herkes için spor, herkes için sağlıklı yaşam anlayışını destekliyoruz. Ayrıca, Bayraklı Belediyesi altyapısında yetişen sporcularımızın başarılarını görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Hedefimiz, daha fazla sporcu yetiştirerek büyük başarılar elde etmek. Herkesi düzenlediğimiz spor kurslarına davet ediyorum" diye konuştu.