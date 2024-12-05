Bayraklı Belediyesi'nden Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi'nden Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları

Bayraklı Belediyesi, kadınların sosyalleşmesi ve sanatsal yeteneklerini geliştirmesi amacıyla 'Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları' düzenleyecek. Etkinliklerde kadınlar, geleneksel el sanatlarını öğrenip sergileme imkanı bulacak.

05.12.2024 11:41  Güncelleme: 12:06
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(İZMİR)- Bayraklı Belediyesi, kadınların sosyalleşmesi, sanatsal yeteneklerini geliştirmesi ve kültürel değerlerin korunmasını sağlamak için "Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları" düzenleyecek. Semt merkezlerinde gerçekleşecek buluşmalar, kadınların evlerinden getirdikleri dikiş, nakış ve örgü gibi geleneksel el sanatlarını geliştirme ve sergileme fırsatı sunacak. Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınların sosyal hayata katılımını artırmayı ve kültürel değerlerin korunmasını hedefliyoruz. Tüm kadınlarımızı geleneklerimizi geleceğe taşımaya davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında "Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları" adıyla semt merkezlerinde etkinlikler düzenleyecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek etkinliklerde kadınlar, el emeği gerektiren becerileri öğrenecek, geçmişten gelen değerleri gelecek nesillere aktararak kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak. Etkinlikler, kadınların sosyal hayat içinde daha aktif bir rol almasını desteklerken ürettikleri el emeği ürünleri de sergileyerek ev ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak. Gelenekten geleceğe kadın buluşmalarına katılmak isteyen kadınlar, Bayraklı Belediyesi'nin semt merkezlerine veya Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak kayıt yaptırabilecek. '477 20 00' telefon numarasından dahili '2806' tuşlanarak bilgi alınabilecek.

Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınların sosyal hayata katılımını artırmayı ve kültürel değerlerin korunmasını önemsiyoruz. Bu kapsama semt merkezlerimizde düzenleyeceğimiz kadın buluşmaları, kadınlarımızın bir araya gelerek üretkenliklerini ortaya koyduğu, sosyalleştiği ve el sanatlarını yaşattığı bir ortam sunacak. Bu buluşmalarla, kültürel değerlerimizin kaybolmamasını sağlarken aynı zamanda kadınlarımıza destek olmaktan mutluluk duyacağız. Tüm kadınlarımızı semt merkezlerindeki buluşmalara davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayraklı Belediyesi'nden Gelenekten Geleceğe Kadın Buluşmaları - Son Dakika

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